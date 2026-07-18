Al via i festeggiamenti per i 75 anni di Vespa Club Biella: oltre 200 i mezzi iscritti al Raduno FOTO e VIDEO

Auguri al Vespa Club Biella per i suoi 75anni di attività. Nato nel 1951, il sodalizio è uno dei più attivi d'Italia e unisce la comunità locale attraverso la passione per il celebre scooter e la solidarietà. Il club, alato al Vespa Club d'Italia, è da sempre un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote. E oggi sabato 18 luglio e domani 19 luglio ha organizzato il Raduno Nazionale Vespa Club Biella, due giornate dedicate alla passione per la Vespa, con tour, amicizia e tanto divertimento, due eventi per festeggiare questo importante traguardo sulle strade.

Oggi sabato 18 luglio ha organizzato il Giro delle Valli Biellesi "Sulle strade della lana", partito da Biella Pizza Casalegno più 200 mezzi iscritti al raduno, mentre sono 34 gli iscritti alla gara rievocazione regolarità. Gli equipaggi provengono non sono da Biella e circondario ma anche da Chieri, Domodossola, Torino , Ivrea e dall' l'Aquila.

Domani l'associazione ha invece in programma un'altra rievocazione storica, "Una Vespa per amica", ma non solo. Dalle ore 14:30, l'associazione vi invita a partecipare a "Rombo di Solidarietà", l'evento organizzato dagli Angeli in Moto – Sezione Biella Vercelli, in collaborazione con la Pro Loco di Andorno Micca. Un pomeriggio benefico a favore della Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale di Biella, ricco di musica, attività e momenti di condivisione.