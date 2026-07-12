Cossato, inaugurato l’impianto di teleriscaldamento efficiente di Pellerei Energia: “Una sfida per il futuro del settore energetico” FOTO e VIDEO

Sabato 11 luglio si è tenuta l’inaugurazione della rete di teleriscaldamento efficiente di Pellerei Energia a Cossato, evento che ha visto una numerosa partecipazione di autorità, amministratori e cittadini. In quest’occasione, l’azienda ha aperto le sue porte al pubblico per presentare i risultati di un lavoro fatto di esperienza, lungimiranza, tecnica e precisione. L'evento si è svolto nell'area appositamente allestita all'interno dell'azienda, dove si sono tenuti la conferenza inaugurale dell’impianto e il tradizionale taglio del nastro.

Ad aprire e a chiudere gli interventi gli amministratori di Pellerei Energia, Marco Pellerei e Stefano Spigolon. Quest’ultimo ha ripercorso le tappe dell'ingente investimento che ha portato alla realizzazione dell'opera, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al progetto: “Per noi è stata un’impresa importante: abbiamo creduto nella realizzazione di un progetto fondamentale per il territorio biellese e abbiamo ricevuto molto supporto. Si parla sempre di più di energia rinnovabile e questo impianto di teleriscaldamento ne è un esempio concreto”.

A illustrare il funzionamento dell’impianto Stefano Biolcati e Diego Cucurachi. Il teleriscaldamento genererebbe energia termica a partire dal cippato, una biomassa locale, favorendo la riduzione dei costi di manutenzione, dei consumi e delle emissioni. “Il funzionamento dell’impianto di teleriscaldamento efficiente prevede la distribuzione di acqua calda tramite una rete di tubazioni isolate e interrate, che raggiunge gli edifici e cede loro l’energia termica tramite uno scambiatore di calore. È pertanto una soluzione sostenibile e alternativa che valorizza e rispetta l’ambiente e il territorio”, così Biolcati.

Il sindaco di Cossato, Enrico Moggio, ha espresso soddisfazione per un'infrastruttura che rappresenta un valore aggiunto per il territorio, richiamando anche l'apprezzamento di chi già usufruisce del servizio di teleriscaldamento e delle utenze collegate alla rete. “L’impianto di teleriscaldamento rende Cossato una città moderna. Rappresenta un efficientamento energetico che incarna l’odierna sfida della transizione energetica”, ha spiegato Moggio.

Elisa Pollero, Vicepresidente della Provincia di Biella, ha ribadito come questo passo innovativo possa essere, insieme ad altri progetti di Pellerei Energia, di ispirazione per tutto il Biellese. Sulla stessa linea il Consigliere Regionale Elena Rocchi: “Il Biellese ha grandi capacità e sa guardare avanti. Quest’occasione rappresenta una visione di quello che è un imprenditore biellese: a partire dalle risorse locali si dimostra ancora oggi in grado di stare al passo con i tempi”.

A concludere la serie di interventi è stato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato l'importanza della sfida energetica che attende l'Italia. Nel suo intervento ha evidenziato la necessità di puntare su un mix energetico capace di garantire una sempre maggiore indipendenza energetica del Paese e, allo stesso tempo, un contenimento dei costi per famiglie e imprese.

Al termine della cerimonia le autorità hanno preso parte al taglio del nastro, sancendo ufficialmente l'inaugurazione dell’impianto di teleriscaldamento efficiente di Pellerei Energia, accolto dall'interesse dei tanti cittadini presenti insieme ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico del territorio.