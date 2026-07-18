Violenza di genere, se ne parla nella sala convegni di Confartigianato Imprese Biella

Violenza di genere: un incontro informativo e di sensibilizzazione rivolto alle imprese dei settori acconciatura ed estetica promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, in collaborazione con Confartigianato Biella oltrechè Comune di Biella, Cissabo, Centro Antiviolenza di Biella promuovono un incontro dedicato agli operatori del settore benessere, con particolare riferimento ad acconciatori ed estetisti, finalizzato ad approfondire il tema della violenza di genere e il ruolo che le attività del comparto possono svolgere nella prevenzione e nel supporto alle vittime.

L'iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e imprese del territorio, favorendo una maggiore consapevolezza su un fenomeno che richiede l'impegno condiviso dell'intera comunità.

Nel corso dell'incontro, i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri illustreranno gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, le modalità di intervento delle Forze dell'Ordine e gli elementi che possono aiutare a riconoscere situazioni di potenziale violenza o disagio. Saranno inoltre fornite indicazioni pratiche su come comportarsi e a chi rivolgersi qualora emergano segnali riconducibili a possibili episodi di violenza.

Acconciatori ed estetisti, grazie al rapporto di fiducia che instaurano quotidianamente con la clientela, possono rappresentare un importante punto di ascolto e contribuire, nel rispetto dei propri ruoli e delle competenze delle autorità, a favorire l'emersione di situazioni di violenza, orientando le persone verso i servizi e le istituzioni competenti.

Nel corso dell'iniziativa verrà inoltre distribuito ai partecipanti il "Violenzametro", uno strumento realizzato dal RACIS – Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, pensato per aiutare a riconoscere gli indicatori della violenza di genere e fornire indicazioni pratiche su come comportarsi e a chi rivolgersi in presenza di situazioni di rischio. Per l'occasione, il materiale è stato riprodotto da Confartigianato Biella, che ne curerà la distribuzione a tutti i partecipanti quale supporto concreto all'attività di sensibilizzazione e prevenzione.

L'incontro costituisce un'importante occasione di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento delle imprese del settore benessere, affinché possano diventare parte attiva della rete territoriale impegnata nel contrasto alla violenza di genere.

L'evento si terrà Lunedì 20 Luglio 2026 alle 16,30 presso la sala convegni di Confartigianato Imprese Biella in Via Galimberti 22

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutte le imprese del settore benessere interessate.