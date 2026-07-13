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Ciclismo | 13 luglio 2026, 07:50

Bici, natura e mobilità sostenibile: domenica “Dalla città ai pascoli”

Tollegno e Pralungo uniti per il territorio.

Bici, natura e mobilità sostenibile: domenica “Dalla città ai pascoli”

Bici, natura e mobilità sostenibile: domenica “Dalla città ai pascoli”

Il Comune di Tollegno, in collaborazione con il Comune di Pralungo, organizza domenica 19 luglio “Dalla città ai pascoli”, una giornata dedicata alla bicicletta, al gioco e alla scoperta del territorio, rivolta a bambini, ragazzi e adulti.

L’appuntamento si svolgerà dalle 10 alle 16 in Regione Bazzera, nel rettilineo a prati dopo l’ex Area Verde, e rientra nel progetto finanziato attraverso il bando nazionale “Bici in Comune”, promosso da ANCI e Sport e Salute.

L’iniziativa intende favorire stili di vita sani e la pratica sportiva all’aria aperta, valorizzando al tempo stesso le risorse ambientali, turistiche e paesaggistiche di Tollegno e Pralungo.

Per i più piccoli saranno allestiti percorsi a ostacoli, giochi, prove di abilità e gimcane in bicicletta, seguiti da istruttori qualificati e differenziati in base all’età e alle capacità dei partecipanti. Gli adulti potranno invece prendere parte a pedalate guidate lungo alcuni dei tratti più suggestivi del nuovo itinerario cicloturistico ad anello che collega i due Comuni. Il percorso, lungo circa 15 chilometri e con un dislivello di 340 metri, attraversa centri abitati, aree verdi e pascoli, offrendo scorci panoramici sulla Valle Cervo e sulla Valle Oropa.

«Questa iniziativa – sottolineano il sindaco di Tollegno, Lele Ghisio, e la sindaca di Pralungo, Raffaella Molino – rappresenta un esempio concreto di come i piccoli Comuni possano fare rete e cogliere opportunità nazionali per realizzare progetti capaci di migliorare la qualità della vita delle comunità. “Dalla città ai pascoli” non è soltanto un evento sportivo, ma un’occasione per promuovere una diversa idea di mobilità, più sostenibile e attenta all’ambiente, e per far conoscere a cittadini e visitatori le bellezze del nostro territorio».

«Il progetto “Bici in Comune” – aggiunge il vicesindaco di Tollegno, Andrea Mantovani, che ha seguito direttamente l’iniziativa – ci permette inoltre di investire sul cicloturismo e sulla fruizione lenta del paesaggio, valorizzando il nuovo itinerario ad anello tra Tollegno e Pralungo e rafforzando la collaborazione tra i nostri enti. È un tassello importante di una strategia più ampia che guarda al territorio come luogo di benessere, socialità e sviluppo».

La partecipazione è gratuita. Per le attività riservate ai bambini non è richiesta l’iscrizione, mentre per le escursioni guidate degli adulti, con partenze alle 10, alle 12 e alle 14, è obbligatoria la prenotazione tramite il link o il QR code riportati sul materiale informativo. È previsto l’uso del casco e della propria bicicletta. Chi non dispone di un mezzo può contattare il numero indicato dagli organizzatori.

L’invito delle Amministrazioni comunali è rivolto a tutta la cittadinanza: famiglie, appassionati di ciclismo e curiosi potranno trascorrere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della conoscenza del patrimonio naturale che unisce Tollegno e Pralungo.

L’evento è realizzato con la collaborazione tecnica di Bløutdoor.

C.S. Comune di Tollegno, G. Ch.

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