Schlein lunedì 27 luglio a Pray

In occasione della Festa della Fagnana che si terrà dal 25 al 27 luglio 2026 a Pray in Via Frà Dolcino 2-22 presso l’area feste, parteciperà in presenza la Segretaria Nazionale Elly Schlein nella serata di lunedì 27 luglio alle ore 18.

La presenza della Segretaria nazionale intende rendere omaggio a una tradizione che, da ottant'anni, riunisce volontari, amministratori, militanti e cittadini attorno ai valori della democrazia, della giustizia sociale, della solidarietà e dell'impegno civile.

L'80° anniversario della Festa de l'Unità rappresenta un'occasione per celebrare una storia collettiva che continua a guardare al futuro, rinnovando l'impegno per una società più giusta, inclusiva e democratica.

“É un motivo di grande orgoglio - afferma la Segretaria Provinciale Elisa Francese - ospitare la Segretaria Elly Schlein sul nostro territorio.

Questa visita é un’occasione preziosa per ascoltare e raccogliere gli spunti dei cittadini, degli iscritti e dei nostri amministratori per rafforzare il legame tra l’impegno del Partito Democratico nazionale e le nostre realtà.

Sarà un momento di partecipazione e di confronto che conferma la volontà del partito di essere presente nei territori, valorizzandone le energie e affrontando con serietà le criticità.

Invitiamo iscritti e non a partecipare a questo importante appuntamento.”