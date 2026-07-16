Tante cose da fare a Biella nel we del 17, 18 e 19 luglio

Venerdì 17 luglio

- Biella, OROPA MUSIC FESTIVAL OFF Concerto di musica classica Piazza Duomo, a cura di Peace Orchestra Project Foundation

- Biella, NOTTE BIANCA SOTTO LE STELLE Negozi aperti in centro città Via Italia, dalle 20:00 alle 24:00 a cura dell'Ufficio Attività Economiche del Comune di Biella

- Netro, Festa della Birra

- Biella, ore 10 "Oltre ogni ostacolo" camminata per le vie della città dalle ore 10 partenza di piazza Adua

- Camandona, festa di Sant'Anna

- Biella, Sogno di una notte al chiostro serata cinema

- Mongrando, Festa del Carmine

- Valle Mosso, festa di Sant'Eusebio

- Cossato, Agrisound

- Lessona Summer Festival

Sabato 18 luglio

- Biella, RADUNO NAZIONALE VESPA CLUB BIELLA piazzale Casalegno, dalle 08:00 alle 20:00 a cura di Vespa Club Biella, Sulle strade della Lana, rievocazione storica

- Brusnengo, “Tutti in piazza per una pizza pazza”

- Camandona, festa di Sant'Anna; Frazione Bianco, Laboratorio di pittura: “la creatività è nelle tue mani”, a cura di Ruth Ripon

- Candelo, Luca Pasquadibisceglie presenta "Anime a fondo" alle 21 al Ricetto

- Mongrando, Festa del Carmine

- Biella, Bridge al Chiostro

- Valle Mosso, festa di Sant'Eusebio

- Viverone, Parco Villa Lucca, via Umberto I 107 alle 21,15 Stagione Culturale Villa Lucca: Un pizzico di taranta

- Pollone, “Le stagioni del Parco 2026”

- Mezzana, serata omaggio dedicata all’indimenticabile Lucio Dalla

- Biella, Festa di Mezza Estate

- Lessona Summer Festival

- Biella, Sogno di una notte al chiostro serata cinema

- Netro, Festa della Birra

- Viverone, Parco di Villa Lucca, via Umberto I alle 21,15 Suoni in Movimento

- Cossato, Agrisound

- Graglia, Vita d'Artista, concerto Ore 21 Paolo Fieni casolare dei Campra

- Valdilana, passeggiata solidale all’Alpe Artignaga

- Biella, Oropa, via Santuario di Oropa 480 , Visita guidata al Cimitero Monumentale di Oropa dalle 15

- Biella Oropa, Via Santuario di Oropa 480 alle 9,15 Escursione ad anello al lago delle Bose

- Biella, Oropa, raduno sezione di Biella Alpini alla Cappella del Paradiso ore 11 alzabandiera

- Mosso fraz. Boschi, festa di San Bernardo

- Biella Oropa, inaugurazione mostra Maria Bonino

- Biella, Oropa sotto le stelle: visita alla cupola illuminata e alla terrazza panoramica dalle 21 alla Basilica Superiore

- Mottalciata, Cena del Carmine

- Piedicavallo, Teatro Regina Margherita concerto Ananke Duo ore 21

- Pettinengo Festa in Balcone

- Passeggiata da Bocchetto Sessera all’Alpe Artignaga

- Sagliano, feste di luglio, cena tra i portoni

- Biella, 75 anni di Vaspa Club Biella

- Valle Mosso, sarà inaugurata la nuova sede dell’associazione Auser Volontariato Vallestrona ODV, in corso Roma 27

- Sala, a partire dalle 19.30, l’area feste di Bornasco, a Sala Biellese, ospiterà l’ottava edizione della Pastasciutta Antifascista, organizzata dalla sezione locale dell’A.N.P.I.

Domenica 19 luglio

- Biella, RIEVOCAZIONE STORICA piazzale Casalegno, dalle 07:00 alle 12:00 a cura di Vespa Club Biella

- Camandona, festa di Sant'Anna, Trail di Sant'Anna

- Camandona, ore 17, Frazione Falletti, Camandona “Il Grande Gioco”: gioco teatrale/artistico a base di lane, stoffe, pittura e tradizioni del paese A cura di Ruth Ripon, in occasione dei festeggiamenti di Sant'Anna In collaborazione con Comune di Camandona, Proloco di Camandona

- Biella, 75 anni di Vaspa Club Biella

- Coggiola, Santuario del Cavallero, laboratorio costruiamo l'argilla

- Biella, Sogno di una notte al chiostro serata cinema

- Cavaglia, mercatino celtico a Villa Salino dalle 10 alle 18

- Sagliano, feste di luglio

- Verrone, torneo di Calcetto

- Pray, tra le iniziative comprese nell’ambito della mostra “Tra pedali e telai: cinquant’anni di ciclismo pionieristico biellese”, la Fabbrica della Ruota di Pray (BI) ospita un appuntamento letterario di grande suggestione alle ore 17:00, Paolo Ghiggio presenterà al pubblico il suo ultimo libro, intitolato "NOIR la bicicletta e la cronaca nera" con prefazione di Giorgio Pasqua.

- Sostegno, laboratorio di autoproduzione di fermentati al Museo del Bramaterra dalle 14.30 alle 18.30

- Mosso fraz. Boschi, festa di San Bernardo

- Casapinta, Festa patronale Santa Messa con Vescovo Farinella

- Andorno, polivalente, "Rombo di solidarietà", evento a favore reparto neuropsichiatria infantile ospedale di Biella dalle 14,30

- Valle Mosso, festa di Sant'Eusebio

- Tollegno, “Dalla città ai pascoli”, una giornata dedicata alla bicicletta, al gioco e alla scoperta del territorio, rivolta a bambini, ragazzi e adulti.

- Pollone, alle ore 16.30 il Museo FORMA – Museo del Formaggio e dell'Alpicoltura di Pollone ospiterà il concerto Colonna Sonora di Simona Colonna, uno degli appuntamenti della rassegna Storie Biellesi, promossa da Storie di Piazza

- Biella, Festa dell'Abbondanza

- Cossato, Agrisound

- Mongrando, Festa del Carmine

- Lessona Summer Festival

- Netro, Festa della Birra

- Bioglio, Grigliata degli Alpini di Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao.

MOSTRE

- Biella Oropa, mostra dedicata a Matia Bonino, dall'11 luglio al 27 settembre 2026 nelle Sale "Maria Bonino" del Chiostro della Basilica Antica, per maggiori info

- Dal 18 al 26 luglio la Sala Cerimonie all'interno del Ricetto di Candelo ospita "Roasio, il paese con la valigia. Storie e immagini di cinque generazioni di emigranti", mostra itinerante promossa dall'Associazione Museo dell'Emigrante di Roasio nell'ambito delle iniziative per il 25° anniversario del museo.

- Pray, Fabbrica della Ruota di Pray mostra “Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte” , resterà aperta fino al 13 settembre ogni domenica dalle 14.30 alle 18.30

- Mongrando, "I commercianti di Mongrando" in municipio dal 10 al 20 luglio

- A Pettinengo torna visitabile ogni domenica il museo curato da “Su Nuraghe”: dalla Madre dell'Ucciso di Francesco Ciusa agli ori biellesi, un viaggio tra Sardegna, Piemonte e popoli in cammino.

- "Petali e Ali", Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) visitabile tutte le domeniche fino al 26 luglio compreso, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

- Campiglia, San Giovanni d'Andorno mostra opere Giorgio Marinoni fino a domenica 2/08 orari sabato 15- 18,30 domenica 10-12.30, 15-18,30

- Donato, presso la Biblioteca una mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni. Rimarrà aperta nei giorni di martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con ingresso gratuito, dal 21 giugno al 29 agosto 2026. Vi sarà un'apertura straordinaria domenica 12 luglio 2026 alle ore 17:00

- Rosazza, mostra Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo con al centro il battesimo in alta Valle Cervo fino al 27 settembre

- Sala, fino al 18 ottobre presso la Casa della Resistenza sarà esposta la mostra Ritrattə Partigiane. Il progetto nasce dall'esigenza di ricordare il passato di Resistenza e di costruzione dei diritti di donne straordinarie e troppo spesso dimenticate. Orari di visita: fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18; dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com

- Valdilana, via Marconi 23, Chiara Camoni "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice". Apertura: Tutte le domeniche dal 24 maggio al 22 novembre Dalle ore 11 alle 17 Aperture straordinarie: martedì 2 giugno. Ad agosto aperto tutti i giorni. Ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. Visite guidate: Domenica e festivi ore 11.15 e ore 15.30.

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 fino al 19/07 Nord Ovest Naturae Photo Contest 7ª edizione - Mostra opere finaliste. Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Biella, fino al 19 luglio al Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29 "Selvatica - Arte e Natura in Festival 11ᵃ edizione"

- Pettinengo, Transumanza, opere di Corinna Wollf in mostra fino al 13 settembre a Villa Piazzo