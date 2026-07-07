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COSTUME E SOCIETÀ | 07 luglio 2026, 07:10

Vallemosso, Auser Volontariato Vallestrona inaugura la nuova sede

Vallemosso, Auser Volontariato Vallestrona inaugura la nuova sede

Vallemosso, Auser Volontariato Vallestrona inaugura la nuova sede

Sabato 18 luglio sarà inaugurata la nuova sede dell’associazione Auser Volontariato Vallestrona ODV, in corso Roma 27, a Vallemosso.

Il programma prenderà il via alle 10 con il ritrovo e l’accoglienza dei partecipanti. Alle 10.30 seguiranno il saluto delle autorità, il taglio del nastro e la benedizione dei locali. La mattinata si concluderà con un rinfresco.

All’iniziativa sono state invitate le autorità locali e la cittadinanza. L’associazione opera nel trasporto di persone e nell’accompagnamento di persone con disabilità.

G. Ch.

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