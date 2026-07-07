Vallemosso, Auser Volontariato Vallestrona inaugura la nuova sede

Sabato 18 luglio sarà inaugurata la nuova sede dell’associazione Auser Volontariato Vallestrona ODV, in corso Roma 27, a Vallemosso.

Il programma prenderà il via alle 10 con il ritrovo e l’accoglienza dei partecipanti. Alle 10.30 seguiranno il saluto delle autorità, il taglio del nastro e la benedizione dei locali. La mattinata si concluderà con un rinfresco.

All’iniziativa sono state invitate le autorità locali e la cittadinanza. L’associazione opera nel trasporto di persone e nell’accompagnamento di persone con disabilità.