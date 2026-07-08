Perosi in rete, concerto alla Burcina di Pollone

La rassegna musicale “Le stagioni del Parco 2026” prosegue con questo concerto acustico di musica classica all’esterno della struttura denominata Cascina Emilia, sita nel parco della Burcina presso Pollone.

Il concerto si svolge nell’ambito di una partnership tra l’Accademia Perosi di Biella e l’EGAP Ticino lago Maggiore e si colloca nel più ampio progetto “Perosi in rete”, atto a valorizzare i giovani musicisti di talento che partecipano a corsi di alto perfezionamento presso l'Accademia nonchè a promuovere la musica classica sul territorio offrendo un'opportunità di incontro tra i giovani artisti e pubblico locale.

Si esibiranno Gianluca Daglio (chitarra) e Cristian Casiraghi (flauto).

Il programma prevede: M. Castelnuovo Tedesco - Sonatina per flauto e chitarra; J.Ibert - Entr’acte; A.Piazzolla - Histoire du tango .

Per accedere al concerto, che si terrà nel cortile esterno della struttura, bisogna parcheggiare le auto nell’ampio parcheggio del Parco (a pagamento orario) e percorrere a piedi i 200 metri di strada sterrata che si trovano tra il cancello di ingresso del Parco e Cascina Emilia.

Il concerto si terrà anche in caso di pioggia presso i locali interni di Cascina Emilia

L'ingresso è libero, è anche possibile prenotare il proprio posto su www.eventbrite.it

Info via mail a promozione@parcoticinolagomaggiore.it o 011/4320079.