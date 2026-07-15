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ATTUALITÀ | 15 luglio 2026, 18:20

Orso Blu, firmata la cassa integrazione in deroga per i lavoratori

Lo annunciano i sindacalisti Stefano Martinotti e Antonio Di Maio: “Un buon risultato, ora tocca alla politica”.

In foto, Stefano Martinotti e Antonio Di Maio, rispettivamente sindacalisti della Filcams/Cgil e della Uiltucs/Uil

In foto, Stefano Martinotti e Antonio Di Maio, rispettivamente sindacalisti della Filcams/Cgil e della Uiltucs/Uil

“Siamo soddisfatti della firma della cassa integrazione in deroga per i lavoratori della cooperativa Orso Blu, in forza alla multinazionale Hermes-Otto” commentano i sindacalisti Stefano Martinotti e Antonio Di Maio. Il documento è stato firmato mercoledì mattina da Cgil, Cisl e Uil con il Ministero del Lavoro.

“Un buon risultato, che però salvaguarda i posti di lavoro solo fino al prossimo settembre – spiegano Stefano Martinotti e Antonio Di Maio, rispettivamente sindacalisti della Filcams/Cgil e della Uiltucs/Uil  -. Dopodiché? Ora spetta alla politica, a tutti i livelli, mettere la faccia in una crisi industriale che coinvolge circa 150 tra lavoratori e lavoratrici. L'azienda è una multinazionale, quindi il territorio dovrebbe essere compatto nel tutelare i tanti posti di lavoro in questione, sollecitando l'impegno e lo sforzo dei rappresentanti politici sia a livello locale sia nazionale e oltre”.

E concludono: “Abbiamo anche ottenuto la richiesta ufficiale di un confronto con l'azienda, tramite la Regione Piemonte, per aprire un tavolo su questa crisi. Hermes non può continuare a non dare risposte”.

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c. s. CGIL Biella g. c.

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