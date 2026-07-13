Vespa, storia e territorio: il 18 luglio torna “Sulle strade della lana”

Sono aperte le iscrizioni alla rievocazione storica “Sulle strade della lana”, in programma sabato 18 luglio 2026 a Biella. L’evento sarà dedicato alla passione per la Vespa, alla storia e alle tradizioni del territorio.

La manifestazione sarà valida come terza prova del Trofeo Regolarità Nord Ovest e settima prova del Campionato Italiano Rievocazioni Storiche.

Il ritrovo è previsto alle 11 in piazza Carlo Casalegno, a Biella. Alle 13 si terrà il briefing, seguito alle 13.30 dalla partenza del primo concorrente della prima manche. La seconda manche prenderà il via alle 16.30. Al termine verranno pubblicate le classifiche, quindi si svolgeranno le premiazioni, l’aperitivo e i saluti conclusivi.