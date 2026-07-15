A Pettinengo una corsa-camminata a suon di colori

È tempo di Color Petty. Stasera, a Pettinengo, avrà luogo la corsa-camminata organizzata dal centro estivo di Pettinengo, in partenza da Villa Piazzo e diretta al campo sportivo, con tre tappe di gioco.

L’evento è aperto a giovani, famiglie e abitanti del paese. Il ritrovo sarà alle 17 di oggi, mercoledì 15 luglio, con aperitivo finale alle 19.

Si richiede una maglietta bianca come equipaggiamento, oltre a scarpe da ginnastica e pantaloncini a prova di colore. Saranno presenti anche ospiti d’eccellenza.

Per informazioni: 335.7517107.