Innovazione su quattro ruote: OMODA & JAECOO nuovo brand da VAuto FOTO

Tecnologia d'avanguardia, design premium e un servizio post-vendita che mette al centro la tranquillità del cliente: scopriamo insieme perché i nuovi modelli del colosso automobilistico arrivano a cambiare le regole del mercato.

Il panorama automobilistico sta vivendo una trasformazione senza precedenti e, in questo scenario di innovazione, a fare notizia è il nuovo brand OMODA & JAECOO arrivato da qualche tempo in VAuto. La storica concessionaria vercellese ha infatti scelto di puntare su questi marchi, che in pochissimo tempo hanno saputo conquistare il mercato globale grazie a un mix perfetto di stile, tecnologia e sostenibilità.

La tecnologia "Super Hybrid": il futuro della guida

Il vero fiore all'occhiello della nuova gamma è la rivoluzionaria tecnologia Super Hybrid System (SHS). Non parliamo di un semplice ibrido, ma di una piattaforma di nuova generazione progettata per offrire il meglio di due mondi: l’efficienza dei consumi e una potenza brillante.

Grazie all'integrazione tra motori termici ad alta efficienza e motori elettrici di ultima generazione, i veicoli OMODA & JAECOO garantiscono un’esperienza di guida fluida, silenziosa e capace di adattarsi a ogni contesto, dal traffico urbano ai lunghi viaggi autostradali. Il risultato? Un abbattimento dei consumi e delle emissioni, senza mai scendere a compromessi in termini di prestazioni e piacere di guida.

Una gamma per ogni esigenza

Dai SUV più compatti e dinamici alle ammiraglie tecnologicamente più avanzate, la proposta di OMODA & JAECOO copre ogni necessità:

·OMODA 5 e OMODA 7: modelli che incarnano la fusione tra design sportivo e comfort premium.

·JAECOO 5, 7 e 8: veicoli pensati per chi cerca uno stile più deciso, con un’anima votata anche all’avventura, pronti per la vita outdoor grazie a sistemi di trazione intelligente e spazi interni curati nei minimi dettagli.

Post-vendita: il cuore del servizio è in Italia

Uno dei dubbi più comuni quando si parla di brand emergenti riguarda l'assistenza e la reperibilità dei pezzi di ricambio. OMODA & JAECOO hanno risposto con un investimento strategico che garantisce massima serenità ai clienti: il polo logistico per la distribuzione dei ricambi si trova direttamente in Italia, a Milano.

Questa scelta logistica non è un dettaglio da poco: significa che, in caso di necessità, il tempo di attesa per la ricezione dei componenti è drasticamente ridotto (48 ore). La filiera è corta, veloce e capillare, permettendo alla rete di assistenza — e quindi a VAuto — di intervenire con rapidità, mantenendo l'auto sempre in perfetta efficienza.

Dove scoprire il nuovo brand OMODA&JAECOO?

Se desideri ricevere le prime informazioni generiche sulla gamma OMODA&JAECOO, puoi rivolgerti alla nostra filiale di Gaglianico; per approfondire la conoscenza dei modelli, scoprire i dettagli dal vivo e prenotare il tuo esclusivo test drive, ti aspettiamo nel nostro showroom principale di Vercelli.

Biella: consulenza e informazioni

Gaglianico (BI) – Via Cavour 55

Vercelli: Showroom | Service

Vercelli – Via Walter Manzone 120

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