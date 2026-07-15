Cossato, le immagini dell’inaugurazione dell’impianto di teleriscaldamento efficiente di Pellerei Energia VIDEO

L’inaugurazione dell’impianto di teleriscaldamento efficiente di Pellerei Energia è stata un passo importante sia per il comune di Cossato che per tutto il territorio. Sabato 11 luglio i riflettori si sono accesi su un’azienda che ha portato avanti un progetto di grande rilievo in campo di sostenibilità e risparmio energetico. La numerosa partecipazione, l’interesse dimostrato durante la conferenza inaugurale e le visite guidate all’interno dell’azienda hanno sancito un traguardo molto positivo per la famiglia Pellerei e i suoi collaboratori.

L’evento ha richiamato non solo un pubblico numeroso, ma anche diverse autorità, che hanno parlato di come l’impianto rappresenti un motivo di orgoglio territoriale. Si è trattato pertanto di un momento molto sentito per il Biellese, che ha partecipato all’appuntamento con curiosità e voglia di celebrare un passo che si muove verso un futuro più consapevole delle risorse di cui dispone.

“L’impianto di teleriscaldamento è già attivo a Cossato dal 2024 e in questi due anni ha comportato un cambiamento significativo. Non solo ha portato a un risparmio in termini economici, ma ha ridotto visibilmente i consumi energetici, evitando sprechi e dispersioni”, ha spiegato il Sindaco di Cossato Enrico Moggio.

L’inaugurazione è stata pertanto occasione di celebrare questo successo, che per il Biellese rappresenta un’eccellenza tecnologica e sostenibile. Allo stesso tempo è stata un modo di affiancare l’azienda, dimostrando l’entusiasmo per un risultato così importante, frutto di anni di lavoro e impegno. Pellerei Energia è infatti attiva da oltre 20 anni e ha avuto fin dall’inizio un obiettivo ben chiaro: sviluppare dei sistemi e delle tecnologie in grado di generare energia a partire da risorse semplici e locali, massimizzando la produzione energetica e riducendo al minimo i consumi e gli sprechi. Da qui il motto aziendale: “Pellerei. Coltiviamo l’Energia”.