Oltre ogni ostacolo, arriva a Biella la passeggiata di sensibilizzazione urbana

Sperimentare in prima persona le difficoltà quotidiane di chi si sposta in carrozzina o convive con patologie che limitano la mobilità: questo è l’obiettivo di “Oltre ogni ostacolo”, la passeggiata di sensibilizzazione urbana che si terrà a Biella venerdì 17 luglio.
L’iniziativa nasce da un’idea di Carmela Pastore, Valentina Grigoli e Roberto Bertola, tre persone con disabilità che desiderano accendere i riflettori sull’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche e sulla necessità di progettare spazi urbani realmente inclusivi.
La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, si svilupperà lungo un percorso simbolico studiato per verificare l’accessibilità di marciapiedi, attraversamenti pedonali e accessi agli esercizi commerciali.
Programma dell’evento
Ore 10.00 – Ritrovo e partenza dei partecipanti in Piazza Adua, nell’area dell’edicola, in prossimità del passaggio pedonale di Via per Candelo.
Il percorso – Il corteo percorrerà Via Torino fino a raggiungere Piazza Vittorio Veneto.
Il confronto – In Piazza Vittorio Veneto si terrà un momento di dialogo e confronto tra i partecipanti.
Arrivo – Conclusione dell’iniziativa in Via Italia, all’altezza della Chiesa della Santissima Trinità.
Durante l’iniziativa, i partecipanti senza disabilità motorie avranno la possibilità di utilizzare alcune carrozzine messe a disposizione da attività commerciali del territorio, affrontando direttamente pendenze, gradini e irregolarità del percorso: ostacoli che molte persone si trovano a superare ogni giorno.
«Questa giornata non vuole essere una protesta, ma un momento di condivisione, sensibilizzazione e crescita per tutta la comunità» spiegano Carmela Pastore, Valentina Grigoli e Roberto Bertola. «Solo vivendo un ostacolo in prima persona si può comprendere davvero come anche un gradino di pochi centimetri possa escludere un cittadino dalla vita sociale. Chiediamo una Biella accessibile a tutti, oltre ogni ostacolo.»
All’evento parteciperanno, oltre al sindaco di Biella Marzio Olivero, numerose associazioni impegnate nell’ambito della disabilità e del sostegno alle persone affette da patologie invalidanti.
Gli organizzatori desiderano ringraziare per la collaborazione: Città di Biella , ATL Biella, Gruppo Alpini Biella Centro Vernato, Lauretana, Sirenes Ribbons and Bows Producer, Pasticceria Maniscalco, Cizeta, Stampa Grafica 2G World, Ortopedia Pozzato, Officina Ortopedica Biellese e Tecno Medical Biella Ortopedia e Sanitari , Conad Andorno.