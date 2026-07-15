 / SPORT

SPORT | 15 luglio 2026, 08:30

Bocce, a Pollone la finale del 72° Torneo dei Circoli e Bar "Mauro Torlaschi"

Bocce, a Pollone la finale del 72° Torneo dei Circoli e Bar &quot;Mauro Torlaschi&quot; (foto di repertorio)

Bocce, a Pollone la finale del 72° Torneo dei Circoli e Bar "Mauro Torlaschi" (foto di repertorio)

Saranno l'Arci Pralungo e il Bar Gatto Matto a sfidarsi per la conquista del 72° Torneo dei Circoli e Bar "Mauro Torlaschi". 

Lunedi scorso, a Benna, Pralungo ha superato 2-1 il bar Bijou Tollegno; con lo stesso punteggio il Gatto Matto ha superato l'Acli Ternengo. Nelle semifinali del torneo di consolazione, l'Arci Spolina ha vinto, con il punteggio di 13-7, contro l'Arci Bornasco, mentre l'Ecocalor ha vinto, sempre 13-7, con la Bi-Logistica. 

Le due finali si giocheranno lunedì 20 luglio, dalle 21, sui campi della Burcina di Pollone.

Sante Tregnago

Le prime dal territorio

Biella

Biella, torna il Periplo dei Cantoni di Cossila San Grato (foto di repertorio)

Biella, torna il Periplo dei Cantoni di Cossila San Grato

Giovedì 16 luglio torna il Periplo dei Cantoni di Cossila San Grato, nel comune di...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore