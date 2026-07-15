Bocce, a Pollone la finale del 72° Torneo dei Circoli e Bar "Mauro Torlaschi"

Saranno l'Arci Pralungo e il Bar Gatto Matto a sfidarsi per la conquista del 72° Torneo dei Circoli e Bar "Mauro Torlaschi".

Lunedi scorso, a Benna, Pralungo ha superato 2-1 il bar Bijou Tollegno; con lo stesso punteggio il Gatto Matto ha superato l'Acli Ternengo. Nelle semifinali del torneo di consolazione, l'Arci Spolina ha vinto, con il punteggio di 13-7, contro l'Arci Bornasco, mentre l'Ecocalor ha vinto, sempre 13-7, con la Bi-Logistica.

Le due finali si giocheranno lunedì 20 luglio, dalle 21, sui campi della Burcina di Pollone.