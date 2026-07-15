Ronco Biellese, si dimettono il sindaco Celestino Lanza e gli assessori della giunta

Ronco Biellese resta senza sindaco. Nella giornata di ieri, 14 luglio, si è dimesso dal suo incarico Celestino Lanza. Ugual destino anche per i membri della sua giunta, gli assessori Marco Zanone (anche vicesindaco) e Sandro Moglia.

Il primo cittadino era stato eletto 2 anni fa, ottenendo il 57,20 per cento dei voti a favore, battendo l’allora sfidante Claudio Cogato. Raggiunto in queste ore al telefono, Lanza ha confermato la sua decisione, già inviata in Prefettura, a Biella, con un certo rammarico: “Non è stato facile, simili scelte non si prendono mai a cuor leggero. Lascio per motivi personali. Spiace per tutti coloro che hanno votato per me e creduto nella mia squadra”.

Come recita il testo unico degli enti locali, le dimissioni saranno irrevocabili allo scadere del 20° giorno dalla formalizzazione. In questo periodo, secondo la legge, il sindaco può tornare sui suoi passi. Ma non sembra questo il caso, come evidenziato dallo stesso Lanza con un laconico: “Non credo ad un possibile ripensamento”.

Ora, guardando al prossimo futuro, entro fine luglio si dovrà tenere un consiglio comunale sul bilancio, i suoi riequilibri e alcune variazioni ma non è ancora stata ancora comunicata la data ufficiale. In seguito, dopo il 20° giorno, previsto in questo caso nei primi giorni di agosto, il sindaco decadrà dal suo incaricato, assieme a giunta e consiglio comunale, per far posto ad un commissario nominato dalla Prefettura di Biella.