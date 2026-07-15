Non solo caldo, in aumento anche le zanzare. Vazzoler: "Per la canicola migrano verso i monti"

In questi giorni estivi, il disagio per la calura si somma al fastidio per le punture delle zanzare. "I cittadini si lamentano – dice la sindaca di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler – perché rilevano una quantità di insetti superiore agli scorsi anni. E non si sbagliano! Malgrado il Comune aderisca da anni alle campagne regionali per la lotta alle zanzare, stanziando appositi fondi, gli interventi che vengono attuati sul territorio non riescono a contrastarne realmente il proliferare".

E aggiunge: "Da una parte, occorre evidenziare che non tutti i comuni aderiscono alla campagna regionale, quindi il Centro operativo regionale non può che intervenire in modo disomogeneo sul territorio provinciale e questo certamente non aiuta l’azione di contrasto. Dopodiché ci segnalano un fenomeno allarmante: le temperature così elevate hanno incoraggiato lo spostamento delle zanzare di risaia verso aree più verdi e più in quota, favorendone l’attività particolarmente attiva durante le ore crepuscolari. In sostanza, la quantità massiccia e non prevista di tali insetti ha attenuato indubbiamente l’effetto positivo dei numerosi trattamenti eseguiti. Onestamente, ci dicono dal Centro operativo, ben poco di più si sarebbe potuto fare in una situazione di tale criticità. Basti pensare che in una sola notte sono stati catturati il 70% degli esemplari catturati in tutta la Campagna 2025, con un numero di catture sette volte superiore a quello registrato nella medesima data".

"Per questo motivo, ancora più importante è adottare a casa le pratiche necessarie a prevenire la proliferazione di questi insetti e prevenire la loro puntura - afferma Vazzoler sui canali ufficiali del Comune - Contenendone le nascite possiamo contribuire, anche in maniera significativa, a ridurne il numero complessivo. Questo vale soprattutto per zanzare 'urbanizzate', come la zanzara tigre e la zanzara comune, che si sviluppano in tutte le raccolte d'acqua lasciate accidentalmente in orti, giardini, cortili, terrazzi e abitazioni. Purtroppo nulla può invece per le zanzare rurali che si sviluppano lontano dalle nostre case. Nel caso delle zanzare delle risaie o delle zanzare delle aree alluvionali, che provengono da territori più distanti, la prevenzione non può dipendere da noi e non ci resta che cercare di non essere punti, installando zanzariere o utilizzando appropriati prodotti repellenti".

"Qualora - conclude Vazzoler - notiate una anomala e particolarmente rilevante presenza di zanzare, è possibile segnalarlo al centro regionale con una e-mail a zanzare@ipla.org oppure telefonando al numero verde 800.171.198 attivo da maggio a ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17".