Pastasciutta Antifascista, a Sala Biellese l’ottava edizione

Sabato 18 luglio, a partire dalle 19.30, l’area feste di Bornasco, a Sala Biellese, ospiterà l’ottava edizione della Pastasciutta Antifascista, organizzata dalla sezione locale dell’A.N.P.I.
L’iniziativa ricorda quanto avvenne il 25 luglio 1943, quando, alla notizia della destituzione di Mussolini da capo del governo, la famiglia Cervi celebrò l’evento offrendo una grande pastasciutta agli abitanti di Campegine, nel Reggiano. Un gesto di libertà e condivisione che sarà rinnovato nel corso della serata.
Ospite d’onore sarà Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, che presenterà i suoi ultimi libri.