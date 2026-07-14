Occhieppo Inferiore, la musica dell'Accademia Perosi in concerto alla Fondazione Cerino Zegna

Nella mattinata di lunedì 13 luglio il parco della Fondazione Famiglia Caraccio, presso la Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore, ha ospitato un apprezzato concerto pianistico offerto dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Biella ai residenti della struttura, nell'ambito della collaborazione con l'Accademia Musicale Perosi di Biella.

Protagonista dell'iniziativa è stato il maestro Fabio Napoletano, affiancato da Barbara Giacomelli, che ha accompagnato il pubblico in un percorso musicale attraverso alcune delle più celebri pagine del repertorio classico.

L'evento ha rappresentato un'importante occasione di incontro tra arte e cura della persona, confermando il valore della musica come strumento capace di favorire benessere, partecipazione e condivisione emotiva anche in età avanzata.

Particolarmente apprezzata è stata la scelta di proporre brani molto noti, appartenenti al patrimonio musicale collettivo, che hanno saputo richiamare ricordi, esperienze e momenti significativi della vita di molti Residenti. L'esecuzione del maestro Napoletano, caratterizzata da grande sensibilità interpretativa e qualità artistica, ha contribuito a creare un clima di intensa partecipazione e coinvolgimento.

La Fondazione Cerino Zegna, con le parole della presidente Nicoletta Scagliotti, desidera esprimere un sentito ringraziamento al Movimento Cristiano Lavoratori di Biella e all'Accademia Musicale Perosi per aver reso possibile questa preziosa iniziativa.