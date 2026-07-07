Festa di mezza estate a Biella, l’appuntamento è al Centro Dinamico

L'assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con il Centro Dinamico, organizza una serata speciale sotto le stelle per celebrare insieme l'estate, l'amicizia e i compleanni di tutti coloro che, nel 2026, raggiungono una cifra tonda da 60 a 100.

L’appuntamento è per le 20.45 di sabato 18 luglio nei locali di via Delleani 34. La serata sarà allietata dalla musica dal vivo di “Franco e i colpi di Scena” e dal gruppo di animazione anni 60/70 Silver Party Dance.

La partecipazione è gratuita. Per prenotazioni: 015.3507857.

Inoltre si potrà portare un dolce da condividere con gli altri partecipanti e verrà premiato quello più coreografico e luminoso.

Si tratta di un’iniziativa volta a condividere momenti fraterni tra musica, balli e tanta allegria in una magica atmosfera estiva.