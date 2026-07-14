Raduno Internazionale Fiat Panda richiama 80 equipaggi da Italia e Svizzera FOTO

80 auto alla partenza per un totale di oltre 160 i partecipanti. Presenti anche 3 equipaggi del Panda Raid 2026. Questi alcuni dei numeri di uno degli eventi più attesi per gli appassionati delle iconiche Fiat Panda: il Raduno Internazionale Fiat Panda del Biellese che si è svolto sabato 11 luglio con ritrovo al Santuario di Graglia.

Organizzato da ASD i Pandisti del Biellese e patrocinato da CSEN Comitato Provinciale di Biella, l'evento era alla nona edizione e ha saputo richiamare non solo appassionati di Panda del territorio ma non solo. Tra gli iscritti auto provenienti da Treviso ma anche dalla Svizzera. Tra gli esemplari che si sono distinti, bellissima Fiat 315 di ben 98 anni di proprietà del sig . Cariola che ha sfilato per tutto il tour nelle nostre prealpi biellesi.

"In occasione del nostro 10 anniversario - dichiarano gli organizzatori -, vogliamo ringraziare il nostro staff, e tutte le persone che hanno collaborato con noi per rendere indimenticabile questo evento. Ringraziamo il Museo della Passione, il Caseificio Valle Elvo, Luisella del Santuario di Graglia e il Rettore Don Zampa per la benedizione auto, il comune e il Vice Sindaco Fabrizio Buscaglione di Sordevolo e il ristorante del Santuario di Graglia per l’ottima cena. Un ringraziamento speciale agli Sponsor che ogni anno credono in noi! La nostra avventura continua con il tanto atteso Panda On The Track nella sua terza edizione il 20 settembre in pista a Maggiora".

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