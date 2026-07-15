Calcio, Biellese iscritta alla Serie D: al via il precampionato ad Andorno Micca

La Biellese 1902 comunica con soddisfazione di aver ricevuto il parere favorevole della Co.Vi.So.D. in merito alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D 2026/27. Con il via libera dell’organo di controllo si conclude l’iter previsto per l’iscrizione alla nuova stagione.
Archiviata la procedura amministrativa, il club può ora concentrarsi sull’attività sportiva. La preparazione precampionato prenderà il via sabato 25 luglio presso il Centro Sportivo “La Salute” di Andorno Micca. Nei prossimi giorni saranno comunicati il programma completo della preparazione e il calendario delle amichevoli.