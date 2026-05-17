Tante cosa da fare a Biella oggi 17 maggio

Domenica 17 maggio

- Masserano, 4° Raduno auto e moto storiche

- Eccidio di Mottalciata

- Bagneri, passeggiata alle Salvine

- Biella, fiera nel piazzale di Città Studi

- Tollegno in scala

- Occhieppo Superiore, dalle ore 15, la splendida cornice della Villa Mossa, “Vini di Primavera”, l’evento organizzato da Jorioz Distribuzione Vini dedicato agli appassionati del buon bere e alle migliori etichette della stagione.

- Bioglio, nella suggestiva cornice di Villa Santa Teresa, torna BiogliOlistica

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta 7 dalle 15 Apertura domenicale Museo

- Vigliano, Via per Chiavazza, dalle 9,30 Mielerie Aperte. La giornata nazionale dedicata alla scoperta dei mieli e dei prodotti dell’alveare. Promosso da UNA·API – Unione Nazionale delle Associazioni di Apicoltori Italiani, il progetto vuole avvicinare il pubblico al mondo dell’apicoltura attraverso l’incontro diretto con chi, ogni giorno, si prende cura delle api e dei territori in cui vivono. Durante questa giornata, Apicoltura Boschetti aprirà le proprie porte ai visitatori.

- Zubiena, Riserva naturale della Bessa, area Attrezzata di Vermogno, Passeggiata con gli gnomi, un'esperienza unica e magica, per famiglie e bambini dai 3 ai 5 anni! dalle 9 alle 12

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali



- Valdilana, ex Mulino Susta, giornata europea di mulini aperto dalle 14,30

- Magnano, apertura Mulino Ottino dalle 10, giornata europea di mulini

- Pollone dal Cielo

- Biella, Le Oasi della salute presso la scuola De Amicis

- Ronco, 5° giro delle valli biellesi dalle ore 9

- Ponderano, "Cammina, corri per chi non può", parcheggio dell'ospedale

- 45° Biella Piedicavallo, 9° Campiglia Piedicavallo

- Valdina, Ponzone, ex asilo Giletti, Uso e riuso anteprima estate

MOSTRE

- Sala, Casa della Resistenza mostra Ritrattə Partigiane, La mostra sarà esposta dal 16 maggio al 18 ottobre con i seguenti orari di visita: domenica 17 maggio, dalle 15 alle 18 fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18 dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com.

- Biella, Cantinone, Una comunità in mostra dall'8 al 17 maggio, nel we dalle 10 alle 18, in settimana su prenotazione.

- Valdilana HUB di Ponzone, mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon, Apertura al pubblico: dall’8 maggio 2026 — sabato e domenica, ore 15:30 / 18:30 Ingresso: gratuito

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro fino al 16 maggio

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, dal 25 aprile fino al 19 luglio "Selvatica - Arte e Natura in Festival" 11ᵃ edizione

- Pollone, presso la Cascina Emilia del Parco Burcina, la terza parte della mostra fotografica del “fotografo delle emozioni” Armando Bottelli intitolata “Natura in mostra. Il corridoio ecologico del MAB”. La mostra sarà visitabile domenica e festivi, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, fino al 17 maggio.