Selvatica - Arte e Natura in Festival, giovedì “Ecce Lupo”

Proseguono gli Incontri del Giovedì dell’11a edizione di Selvatica - Arte e Natura in Festival:

Giovedì 21 maggio alle 21, presso l’auditorium di Palazzo Gromo Losa, si terrà il secondo incontro dal titolo “Ecce Lupo”, un monologo teatrale di Giuseppe Della Misericordia con Davide Fabbrocino e la regia Andrea Robbiano.

Siamo in un’aula di tribunale, ma ciò che va in scena è molto più di un processo. Al centro, un allevatore accusato di aver avvelenato un lupo dopo l’ennesimo attacco al suo bestiame. Attorno a lui si intrecciano voci diverse e contrastanti: un biologo, un cacciatore, un attivista anti-caccia. Ognuno porta la propria verità, il proprio punto di vista, in un susseguirsi di deposizioni che alternano cronaca e sarcasmo, invettiva e confessione.

Lo spettacolo conduce lo spettatore dentro un confronto sempre più acceso, in cui le domande si fanno via via più scomode e profonde, fino a toccare il nodo centrale del rapporto tra esseri umani, animali e ambiente. Non esistono risposte semplici, né posizioni prive di contraddizioni.

Il pubblico non resta a guardare: chiamato a vestire i panni della Giuria Popolare, diventa parte attiva del processo. Al termine dello spettacolo, sarà proprio agli spettatori che spetterà il compito di esprimere un verdetto, decidendo sull’innocenza o la colpevolezza dell’imputato.

Un’esperienza teatrale che coinvolge, provoca e invita a interrogarsi, mettendo ciascuno di fronte alla responsabilità del proprio giudizio.

Il monologo è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Ricordiamo inoltre che sabato 16 maggio alle 16.30 Lorenza Salamon terrà una visita guidata speciale alle mostre artistiche di Selvatica. La visita partirà da Palazzo Gromo Losa, dove sono allestite le mostre di John James Audubon, di Alice Zanin e di Anna Roberti, e proseguirà a Palazzo Ferrero con la mostra di Geremia Cerri.

La visita è compresa nel costo del biglietto.

I prossimi Incontri del Giovedì:

- Giovedì 4 giugno, h 21.00, Palazzo Gromo Losa

A tu per tu con la natura. Proiezioni fotografiche a cura del Fotoclub Biella

- Giovedì 11 giugno, h 21.00, Palazzo Gromo Losa

La meraviglia del reale – Viaggio nei micro e macro mondi della natura. Incontro con il fotografo Alberto Ghizzi Panizza, a cura del Fotoclub Biella

- Giovedì 18 giugno, h 21.00, Palazzo Gromo Losa

Alieni – la conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo. Con Francesco Tomasinelli

Si ricorda che tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.