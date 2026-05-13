BiogliOlistica torna con la 3ª edizione: due giornate dedicate al benessere e all’armonia interiore

Dal 16 al 17 maggio, nella suggestiva cornice di Villa Santa Teresa, torna BiogliOlistica, l’evento dedicato al benessere olistico, alla crescita personale e alla connessione con la natura. L’appuntamento, giunto alla sua 3ª edizione, offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva tra discipline orientali, musica e momenti di relax, in un’atmosfera accogliente e rigenerante.

La grande novità di quest’anno sarà “Aspettando BiogliOlistica”, l’anteprima speciale in programma venerdì 15 maggio dalle 18.30. Sabato 16 e domenica 17, dalle 9.30 alle 18.30, BiogliOlistica accoglierà il pubblico con un ricco programma di attività dedicate al corpo e alla mente.