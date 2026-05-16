Concerto da non perdere a Biella. Domani, alle 17, nella chiesa della Santissima Trinità, si terrà il quartetto di flauti del Conservatorio Vivaldi di Alessandria che vedrà la direzione artistica del maestro Simone Delbene. L’ingresso è a offerta libera. L’evento prende il titolo di “Aulos Flute Quartet”.
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A Biella concerto con Quartetto di Flauti
Concerto da non perdere a Biella. Domani, alle 17, nella chiesa della Santissima Trinità, si terrà...