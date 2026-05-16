 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 16 maggio 2026, 17:00

A Biella concerto con Quartetto di Flauti

A Biella concerto con Quartetto di Flauti (foto di repertorio)

A Biella concerto con Quartetto di Flauti (foto di repertorio)

Concerto da non perdere a Biella. Domani, alle 17, nella chiesa della Santissima Trinità, si terrà il quartetto di flauti del Conservatorio Vivaldi di Alessandria che vedrà la direzione artistica del maestro Simone Delbene. L’ingresso è a offerta libera. L’evento prende il titolo di “Aulos Flute Quartet”.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore