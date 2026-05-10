Biella ricorda con gli studenti l’Eccidio di Mottalciata

Come tutti gli anni, la comunità biellese si ritrova per commemorare l’Eccidio di Mottalciata nel giorno del 82° anniversario. La manifestazione si svolgerà domenica prossima, 17 maggio, con un omaggio floreale del sindaco e dell’ANPI Cossato Vallestrona ai Caduti della Cascina Caprera presso il CEM, in via Alpina 57, con orario d’inizio alle 9.30.

Seguirà, alle 10, il ricevimento delle autorità e degli studenti presso il cimitero di San Vincenzo, dove avrà luogo la deposizione delle corone di alloro, con interventi e orazione ufficiale di Nicolò D’Oria. La giornata si concluderà alle 12 con la benedizione del Sacraio. In tale occasione, presterà servizio la Filarmonica di Mottalciata-Castellengo. Dall’amministrazione comunale giunge infine l’invito alla popolazione a partecipare numerosa.