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Cossato e Cossatese | 10 maggio 2026, 07:30

Biella ricorda con gli studenti l’Eccidio di Mottalciata

Biella ricorda con gli studenti l’Eccidio di Mottalciata (foto di repertorio)

Biella ricorda con gli studenti l’Eccidio di Mottalciata (foto di repertorio)

Come tutti gli anni, la comunità biellese si ritrova per commemorare l’Eccidio di Mottalciata nel giorno del 82° anniversario. La manifestazione si svolgerà domenica prossima, 17 maggio, con un omaggio floreale del sindaco e dell’ANPI Cossato Vallestrona ai Caduti della Cascina Caprera presso il CEM, in via Alpina 57, con orario d’inizio alle 9.30. 

Seguirà, alle 10, il ricevimento delle autorità e degli studenti presso il cimitero di San Vincenzo, dove avrà luogo la deposizione delle corone di alloro, con interventi e orazione ufficiale di Nicolò D’Oria. La giornata si concluderà alle 12 con la benedizione del Sacraio. In tale occasione, presterà servizio la Filarmonica di Mottalciata-Castellengo. Dall’amministrazione comunale giunge infine l’invito alla popolazione a partecipare numerosa.

g. c.

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