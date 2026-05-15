Angelico inaugura la nuova boutique in Torre Velasca: l’eleganza biellese nel cuore dell'icona milanese FOTO

Prosegue inarrestabile il piano di espansione e rebranding di Angelico. Dopo il recente sbarco a Dubai e l’importante opera di restyling che ha coinvolto i principali flagship store storici in Italia, il brand annuncia l’apertura di un nuovo, prestigioso punto vendita all’interno di Torre Velasca.

L'operazione segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo commerciale e di posizionamento del marchio, che sceglie una delle location più iconiche e discusse del panorama architettonico internazionale per consolidare la propria presenza nel capoluogo meneghino.

Una sfida tra tradizione e futuro

L’ingresso in Torre Velasca rappresenta per Angelico non solo un’espansione geografica, ma una dichiarazione d’intenti stilistica. La scelta è ricaduta su un luogo che, oggi più che mai, incarna il dialogo tra l'heritage storico e la spinta verso la modernità.

Alberto Angelico, amministratore delegato di Lanificio Angelico Retail, ha dichiarato: "Aprire nella 'nuova' piazza di Torre Velasca è sicuramente una sfida affascinante e stimolante. La città di Milano crede moltissimo nel rilancio di questo angolo della città e noi abbiamo accolto con entusiasmo l'idea di questa rinascita. Torre Velasca è un simbolo storico di Milano e ci troviamo a pochi passi dal cuore pulsante del centro. La nostra speranza è diventare il punto di riferimento per l'abbigliamento uomo di questa zona".

Il prestigio della location: Torre Velasca

Progettata dallo studio BBPR e costruita tra il 1956 e il 1958, Torre Velasca è uno degli esempi più celebri di architettura moderna in Italia. Con la sua caratteristica forma "a fungo", che richiama le antiche torri medievali lombarde, la Torre domina lo skyline milanese da quasi settant'anni.

Il recente progetto di rigenerazione urbana ha trasformato la piazza sottostante e l'intera struttura in un nuovo polo del lusso e del lifestyle, rendendola la cornice ideale per l'eleganza senza tempo di Angelico.

L'azienda

L.a.r. Italia, acronimo di Lanificio Angelico Retail gestisce e sviluppa le attività retail del marchio Angelico attraverso più di 30 punti vendita tra Italia, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti. Il marchio propone abbigliamento formale uomo e donna partendo dalla tradizione tessile biellese, sviluppando anche linee più contemporanee e casual.