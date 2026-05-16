Biella, fine settimana dedicato alla salute, gli appuntamenti

- In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, sabato 16 maggio l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella organizza una giornata ai Giardini Zumaglini dedicata a prevenzione, salute, corretti stili di vita, primo soccorso e cultura del dono con stand informativi e incontri con esperti. Appuntamento dalle ore 10 alle 18.
- Domenica 17 maggio, dalle ore 9.15 alle ore 17, si terrà una giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili e completamente gratuita, presso la palestra della scuola De Amicis in via Ravetti 5. L’iniziativa 'Le Oasi della Salute' – che si svolgerà in contemporanea in 15 sedi piemontesi – vede il supporto istituzionale della Regione Piemonte e delle Aziende sanitarie piemontesi.
- Sempre domenica 17 maggio torna a Biella “Cammina, Corri per chi non può”, la camminata ludico-solidale aperta a grandi e piccoli. Un’iniziativa a sostegno della Neonatologia dell’Ospedale di Biella per l’acquisto di “Infant Care”, culla termica per il trasporto interno neonatale. Partenza ore 10.00, ritrovo e iscrizioni dalle ore 8.45 presso il parcheggio dell’Ospedale di Biella. Percorso camminata 3,5 km, percorso corsa 7 km.