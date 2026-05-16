17 maggio, con le Oasi della Salute la prevenzione cardiovascolare scende in piazza anche a Biella

Domenica 17 maggio la prevenzione cardiovascolare scende in piazza in tutto il Piemonte con “Le Oasi della Salute”, una giornata di screening gratuiti, informazione, attività sportive e momenti dedicati ai corretti stili di vita.

Dopo l’edizione pilota dello scorso anno a Torino, il progetto cresce e coinvolge contemporaneamente 15 spazi piemontesi di 14 città differenti, con il supporto istituzionale della Regione Piemonte e la collaborazione delle Aziende sanitarie regionali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare la prevenzione vicino ai cittadini, rendendo più accessibili controlli, consulenze e informazioni sui principali fattori di rischio cardiovascolare.

Nel 2025 la prima edizione aveva coinvolto circa 80 clinici volontari, con 450 cittadini visitati nell’Oasi Screening, 130 partecipanti all’Oasi Sport, 240 cittadini coinvolti nell’Oasi Informativa e circa 400 ulteriori presenze tra manifestazione e laboratori. Nel 2026 il progetto si amplia coinvolgendo Torino (2 sedi), Carmagnola, Cirié, Rivoli, Alessandria, Casale Monferrato, Asti, Biella, Cuneo, Alba, Savigliano, Novara, Vercelli e Verbania.

Durante la giornata saranno disponibili, a seconda delle sedi, check-up cardiovascolari gratuiti, misurazione della pressione arteriosa, rilevazione della glicemia capillare, profilo lipidico rapido, elettrocardiogramma a riposo, valutazione del rischio cardiovascolare globale e consulenze personalizzate con cardiologi, medici, infermieri e altri professionisti sanitari.

Accanto agli screening saranno proposte attività dedicate allo sport, alla nutrizione, all’informazione sanitaria, alla prevenzione, ai bambini e ai ragazzi, con il coinvolgimento di associazioni, enti locali, farmacie, volontari e realtà del territorio.

A Biella “Le Oasi della Salute” saranno ospitate presso la Scuola De Amicis, in via Orfanotrofio 10, dalle 9.30 alle 17. L’Oasi Screening, a cura della Cardiologia e degli Infermieri di Famiglia e Comunità dell’ASL BI, proporrà ECG a riposo, Fibroscan, consulenze personalizzate e anamnesi dei principali fattori di rischio cardiovascolare.

L’Oasi Nutrizione offrirà valutazioni legate a pressione arteriosa, glicemia capillare, profilo lipidico rapido, BMI, circonferenza addominale e rischio cardiovascolare globale, insieme ad attività dedicate alla dieta mediterranea, alla lettura delle etichette e agli stili di vita sani. Il programma prevede anche un ricco calendario di approfondimenti scientifici, attività sportive per adulti e bambini, laboratori di galenica e quiz per ragazzi.