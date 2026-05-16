"Biella Gioca in Giro", nuovo appuntamento il 6 giugno

Il 6 giugno torna "Biella Gioca in Giro", l'evento di CNA Biella dedicato a sport, cultura e gioco per bambini e famiglie. Nel 2026 sono state messe in calendario due nuove tappe: una in primavera (maggio) e in estate (luglio), dopo il successo dell'edizione precedente. L'evento itinerante mira a valorizzare diverse zone della città con attività ludico-ricreative organizzate da oltre 20 associazioni.

Organizzato dal Gruppo Commercio e Turismo di CNA Biella con il patrocinio del Comune, ha lo scopo di riportare bambini e ragazzi nelle strade e nelle piazze della città, restituendo alle nuove generazioni – e alle loro famiglie – spazi generalmente preclusi alle attività sportive, culturali e ludico-ricreative.