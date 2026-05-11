Bagneri, torna la Passeggiata alle Salvine: cammino fra baite e prati fioriti

Domenica 17 maggio 2026 torna la “Passeggiata alle Salvine”, iniziativa primaverile proposta dagli Amici di Bagneri, con la Parrocchia di Bagneri e gli Scout biellesi, per scoprire gli alpeggi delle Salvine, zona di pascoli a monte del Tracciolino, tra Muzzano e Graglia.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 sul Tracciolino sopra Bagneri. Da qui partirà una facile escursione mattutina, della durata di circa due ore, tra prati fioriti e baite, fino alla Cascina Paro, a quota 1130 metri, nelle Salvine di Muzzano.

Alle 12 sarà celebrata la Messa al campo, con benedizione collettiva degli alpeggi e di chi li vive. A seguire, distribuzione della polenta concia, preparata dalla gente del posto insieme ai volontari. I partecipanti sono invitati a portare con sé eventuali altri alimenti per il pranzo. Nel pomeriggio rientro libero e, alle 16, visita guidata al borgo di Bagneri e all’Ecomuseo.

In caso di maltempo, l’escursione sarà annullata. Il ritrovo sarà direttamente a Bagneri, con Messa alle 12 nella parrocchia e polenta concia nella casa parrocchiale.