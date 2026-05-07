Ronco Biellese, torna il Giro delle Valli Biellesi in memoria di Andrea Lovero

Motori, amicizia e solidarietà saranno al centro del 5° Memorial Andrea Lovero e del 5° Giro delle Valli Biellesi, in programma domenica 17 maggio 2026 a Ronco Biellese. L’iniziativa, aperta a tutte le moto, avrà finalità benefica: il ricavato sarà interamente devoluto a Neuroland E.T.S., associazione impegnata a sostegno delle famiglie e della ricerca legata all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Il ritrovo è previsto presso l’Area Sportiva Giuseppe Angelico. La partenza per il Giro delle Valli Biellesi è fissata alle 10.30, mentre il rientro all’area sportiva è previsto per le 13.

A seguire, alle 13.30, si terrà il pranzo curato dalla Pro Loco di Ronco Biellese. La prenotazione dovrà essere effettuata entro il 12 maggio 2026. Nel corso della giornata non mancherà la musica dal vivo.

Alla manifestazione parteciperà anche il Gold Wing Club Italia. L’evento si svolgerà con la presenza del Comune di Ronco Biellese e della Pro Loco di Ronco Biellese.

Per chi desiderasse arrivare già sabato 16 maggio, il ritrovo sarà dalle 18 presso l’area sportiva comunale Giuseppe Angelico, in strada Buratti della Malpenga, a Ronco Biellese. Sarà possibile pernottare in alberghi convenzionati o in tenda. In serata sono previsti la cena, un giro in moto in notturna e la grigliata del sabato.