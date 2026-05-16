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Circondario | 16 maggio 2026, 07:40

Gaglianico, al via le iscrizioni al Summer Camp Sportivo

Gaglianico, al via le iscrizioni al Summer Camp Sportivo

Gaglianico, al via le iscrizioni al Summer Camp Sportivo

Si avvicina la fine della scuola e il comune di Gaglianico in collaborazione con ASD sport Camp Beach & Volley organizza il Summer Camp Sportivo. Dove? la location sono le scuole elementari di Gaglianico dal 15/06 al 31/07 e dal 31/07 al 11/09.

Sono previste attività di calcio, pallavolo, basket, laboratori e degli interventi Karate Takewondo e Rugby e gli iscritti saranno anche accompagnati due volte in piscina, presso il centro sportivo Pralino.

Per i residenti c’è una riduzione di 30 euro a settimana. Per maggiori informazioni contattare Monica 380/3081346

s.zo.

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