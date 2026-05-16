Gaglianico, al via le iscrizioni al Summer Camp Sportivo

Si avvicina la fine della scuola e il comune di Gaglianico in collaborazione con ASD sport Camp Beach & Volley organizza il Summer Camp Sportivo. Dove? la location sono le scuole elementari di Gaglianico dal 15/06 al 31/07 e dal 31/07 al 11/09.

Sono previste attività di calcio, pallavolo, basket, laboratori e degli interventi Karate Takewondo e Rugby e gli iscritti saranno anche accompagnati due volte in piscina, presso il centro sportivo Pralino.



Per i residenti c’è una riduzione di 30 euro a settimana. Per maggiori informazioni contattare Monica 380/3081346