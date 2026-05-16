Concorso per le scuole Biellesi Primarie e Secondarie di Primo grado, i premiati dal Kiwanis Club Biella Victimula Pagus FOTO

La Cerimonia di Premiazione della XIII Edizione del Concorso letterario per le scuole Biellesi Primarie e Secondarie di Primo grado si è svolta sabato 9 maggio nel bel salone di Palazzo Boglietti ,addobbato festosamente con palloncini gialli e blu , colori ufficiali del Kiwanis International .

Come ogni anno è stata una festa!!!Un tripudio di bambini e ragazzi ,accompagnati da genitori, fratelli ,nonni ed insegnanti per condividere insieme un momento comunque importante nella loro crescita formativa ed un riconoscimento al loro impegno. Infatti tutti i partecipanti sono stati chiamati individualmente a ricevere un attestato di partecipazione ed un piccolo omaggio per festeggiare insieme….

Il Tema del Concorso era particolarmente impegnativo chiedendo una riflessione sugli articoli 12,13 e 28 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e cioè i Diritti ad esprimere le proprie opinioni, ad essere informati e ad avere un’istruzione/educazione.

Gli alunni ,stimolati dalle loro Insegnanti, hanno prodotto degli elaborati di notevole livello ,sia per la Sez. Narrativa che per la Sez. Grafica ,impegnando la Giuria in una valutazione molto ardua per decretare i vincitori. Tant’è che ,oltre al tradizionale podio ,sono state riconosciute per ogni Sez. Menzioni di Merito e Menzioni d’Onore.

Ecco quindi l’elenco dei vincitori :

SEZ GRAFICA SCUOLA PRIMARIA

MENZIONI DI MERITO : ISRAA HARIS ,TRENTIN CRISTIAN,BALANZINO NORA.

TERZO PREMIO :DE MARCHI VALERIO

SECONDO PREMIO :GIANNETTA GINEVRA

PRIMO PREMIO : TERUZZI VIVIANA

SEZ.GRAFICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MENZIONE D’ONORE : SANTIMONE MATILDE

TERZO PREMIO : RICCI PIETRO

SECONDO PREMIO :STAFFA DOROTEA

PRIMO PREMIO :COTEANU ILARIA

SEZ. NARRATIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MENZIONE D’ONORE :ZAFFALON KEVIN

TERZO PREMIO :FASAN GABRIELE

SECONDO PREMIO :PUCCIO ANGELO

PRIMO PREMIO :DOMENICONE FEDERICO

Un grande Grazie da parte del Kiwanis Club Biella agli Sponsor che hanno contribuito e permesso la consegna dei Premi ai ragazzi :

Laura Boglietti che ogni anno ospita gratuitamente la Manifestazione nel bel salone di Palazzo Boglietti;

Garden Club Biella che ha offerto un secondo premio;

Gioielleria “Le Belle Pietre “ di Andorno Micca che ha offerto i tre Terzi Premi (Orologi Casio );

Edicola Nevenzi Marisa di Andorno Micca che ha offerto Buoni;

Caffe Deiro che ha offerto Buoni ;

Giro Hand Bike che ha offerto magliette tecniche da ciclisti con l’esclusivo Logo Hand Bike.

Un applauso ed un piccolo omaggio floreale anche alle Insegnanti presenti alla Cerimonia a riconoscere il loro grande impegno nel seguire ed aiutare i ragazzi nel loro percorso di crescita : Eleonora Ervas ,Stefania Fornaro ,Simona Boglietti.

Durante la Cerimonia la Presidente del KC Biella Victimula Pagus ha poi donato ,a nome di tutto il Club ,il Service annuale alla “CASA DI DILVA “ di Vigliano Biellese che segue in particolare i minori non accompagnati .

La serata è poi proseguita con una Conviviale a cui ha fatto seguito una interessantissima relazione tenuta da Katia De Pieri,appassionata di storia ed arte e custode del patrimonio dimenticato ,dal Titolo “ Scatti e racconti dal passato” alla scoperta di siti abbandonati (urbex),in particolare di dimore storiche.