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EVENTI | 12 maggio 2026, 07:50

Torna Tollegno in scala, un fine settimana all'insegna del modellismo

Torna Tollegno in scala, un fine settimana all'insegna del modellismo

Torna Tollegno in scala, un fine settimana all'insegna del modellismo

Torna una nuova edizione di "Tollegno in scala" presso la palestra comunale in via Mancini 4 a Tollegno. L'appuntamento da segnare in calendario è sabato 16 maggio 2026 dalle ore 15,00 alle 18,00  e domenica 17 maggio dalle ore 9,30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30, due giornate di modellismo dinamico e statico con annessa mostra scambio ( solo la Domenica). Durante quest'ultima si potranno vedere macchine, treni ,camion e tante altre cose tutto rigorosamente in scala tutti i modelli saranno sia statici che dinamici, ristoro in loco. 

Per info e partecipazioni Gianclaudio Sogno Tel.338 9883919.


 

s.zo.

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