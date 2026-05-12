Torna Tollegno in scala, un fine settimana all'insegna del modellismo

Torna una nuova edizione di "Tollegno in scala" presso la palestra comunale in via Mancini 4 a Tollegno. L'appuntamento da segnare in calendario è sabato 16 maggio 2026 dalle ore 15,00 alle 18,00 e domenica 17 maggio dalle ore 9,30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30, due giornate di modellismo dinamico e statico con annessa mostra scambio ( solo la Domenica). Durante quest'ultima si potranno vedere macchine, treni ,camion e tante altre cose tutto rigorosamente in scala tutti i modelli saranno sia statici che dinamici, ristoro in loco.

Per info e partecipazioni Gianclaudio Sogno Tel.338 9883919.



