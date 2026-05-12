Vini di Primavera con Jorioz, a Villa Mossa un pomeriggio dedicato alle eccellenze FOTO

Domenica 17 maggio, dalle ore 15, la splendida cornice della Villa Mossa, a Occhieppo Superiore, ospiterà “Vini di Primavera”, l’evento organizzato da Jorioz Distribuzione Vini dedicato agli appassionati del buon bere e alle migliori etichette della stagione.

Nella raffinata Sala delle Carrozze, i partecipanti potranno vivere un’esperienza all’insegna della convivialità, della scoperta e della qualità, degustando una selezione di vini scelti con cura da Jorioz Distribuzione Vini. Un appuntamento pensato sia per i conoscitori sia per chi desidera avvicinarsi al mondo del vino attraverso profumi, sapori e racconti del territorio.

La novità di questa edizione sarà rappresentata da quattro nuove etichette che andranno ad affiancare i marchi storici già presenti in degustazione: i grandi vini calabresi firmati Iuzzolini, le bollicine più alte d’Europa dell’etichetta Arunda, i vini delle colline novaresi dell’etichetta Mirù e l’eleganza dell’Alta Langa di Tenuta Radè.

L’evento rappresenta un’occasione speciale per trascorrere una domenica pomeriggio in un ambiente elegante e accogliente, incontrando altri appassionati in un’atmosfera rilassata e primaverile.

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 15 maggio, fino a esaurimento posti.

Info e prenotazioni

349-1041844

andrea@jorioz.it

www.enotecaadomicilio.it⁠