Tavigliano, un aperitivo di comunità per rendere omaggio al sindaco uscente Mantello

Un aperitivo di comunità per rendere omaggio al sindaco uscente di Tavigliano Gino Mantello, giunto al termine della sua esperienza amministrativa. È l’iniziativa promossa da Alpini, Pro Loco e Priori, in programma alle 11.30 di domani, 17 maggio, nei locali del salone polivalente. L’evento è aperto a tutti. Sarà una giornata all’insegna della convivialità e dell’aggregazione sociale.