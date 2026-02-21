Tante cose da fare oggi 21 e domani 22 febbraio

Sabato 21 febbraio

- Ponzone, alle ore 21.15 serata speciale al Teatro Giletti dove saranno di scena i giovanissimi performers della scuola di Musical Centro Arte Danza di Pella

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 Inaugurazione KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro

- Valdengo, Auditorium comunale, via Roma 103, dalle 16 Meet the writer - Incontro con Marco Malvaldi

- Verrone, Caccia alla maschere al castello, ore 11,30 consegna delle chiavi presso il Comune, ore 20 cena

- Mongrando, 11° edizione della Mongrando In Alto di 5,6km conosciuta anche come laCorsaDelleTorte

- Biella, evento Ladies Dakar

- Candelo, alle ore 16.3 presso il Centro Socio Culturale "Le Rosminiane" (Sala Affreschi), prende via il primo appuntamento della rassegna “Incontri e conversazioni con autori candelesi”, dedicata alla storia e alla memoria del territorio.

- Biella, alla Parrocchia di San Paolo “Il valore di una cena”, iniziativa benefica promossa a sostegno del progetto Emergenza Freddo.

- Biella, folle notte al Piazzo

- Biella, anche quest’anno il Liceo “G. e Q. Sella” propone una giornata di orientamento post diploma grazie all’incontro tra ex studenti e allievi del triennio

- Gaglianico, fagiolata

- Cavaglià, doppio appuntamento agonistico questo fine settimana Golf Club Cavaglià.

- Candelo, L’Associazione Culturale Biellese E.T.S. “Culturalmente” presenta quattro incontri in programma presso la propria sede all’interno del Ricetto di Candelo

- Biella, Biblioteca diocesana del Seminario vescovile, via Seminari 9, dalle 17 DA COSA NASCE COSA | Presentazione del libro Sfinge di Gabriele Di Fronzo

- Roppolo, carnevale musica

- Bielmonte, Trofeo Mario Ferragut

Domenica 22 febbraio

- Gifflenga, carnevale

- Vigliano, inaugurazione cippo morti sul lavoro e vittime Pettinatura ore 11

- Biella, Gran Ballo in Maschera

- Vigliano, momenti riflessioni, alternati a preghiere e funzioni religiose in vista del ritiro di Quaresima.

- Cavaglià, doppio appuntamento agonistico questo fine settimana Golf Club Cavaglià.

Roppolo, carnevale cena

- Verrone, Caccia alla maschere al castello, ore 10,30 ritrovo maschere in piazza per sfilata verso il castello, ore 12 distribuzione fagiolata, ore 15 cernavale dei bambini presso l'oratorio

- Villa del Bosco, polenta

- Cossato, distribuzione fagiolata al Parlamento dalle 14,30

- Pettinengo, fagiolata pro loco

- Gaglianico, concerto dell’artista iraniana Shadan Naseh alle 17 all’Auditorium

MOSTRE

- Verrone, mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello. Sarà aperta, dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 16.30, fino al 7 marzo 2026 con ingresso libero.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Salussola , Ritratti allo Specchio

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi

dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero.

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro