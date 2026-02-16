 / ALPINI

Musica e tradizione, a Gaglianico è tempo di assaggiare la Fagiolata Alpina

Musica e tradizione, a Gaglianico è tempo di assaggiare la Fagiolata Alpina (foto di repertorio)

Nuovo appuntamento per la comunità di Gaglianico. Sabato 21 febbraio, alle 15.30, avrà luogo la distribuzione della Fagiolata Alpina nella sede delle penne nere, situata in via Marconi 23. la giornata di festa e condivisione sarà allietata anche dalla musica eseguita dalla Banda Musicale Giacomo Puccini di Gaglianico. 

g. c.

