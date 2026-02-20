Gaglianico, casa inagibile a seguito dell'incendio (foto di Mattia Baù e Vigili del Fuoco)

AGGIORNAMENTO VENERDì 19 FEBBRAIO

Con il passare delle ore emergono più dettagli dell'accaduto. Sembra infatti che l'incendio abbia avuto origine da una stufa elettrica.

L'uomo coinvolto è un uomo di 84 anni, cosciente all'arrivo dei soccorsi ma il cui codice di ricovero di ingresso sarebbe diventato rosso al momento del trasporto in nosocomio. La casa è stata dichiarata inagibile.

I FATTI

Intervento dei Vigili del Fuoco a Gaglianico per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione. È successo poco dopo le 7.30 di oggi, 19 febbraio, in via Montegrappa.

Dalle prime informazioni raccolte, avrebbe preso fuoco un materasso per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Inoltre, l'uomo presente in casa sarebbe stato accompagnato al Pronto Soccorso per una visita di controllo a causa di una sospetta intossicazione.

Presenti sul posto le squadre di Biella, assieme al Nucleo Investigativo Antincendi e ai Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell'accaduto. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.