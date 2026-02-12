Incontri e conversazioni con autori candelesi, il primo incontro

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 16.30, a Candelo, presso il Centro Socio Culturale "Le Rosminiane" (Sala Affreschi), prende via il primo appuntamento della rassegna “Incontri e conversazioni con autori candelesi”, dedicata alla storia e alla memoria del territorio.

L’incontro si concentrerà sul volume 1922-1945. Dalla dittatura alla Liberazione. La lunga Resistenza dei Candelesi, offrendo uno sguardo approfondito sul periodo storico che va dal primo dopoguerra fino all’8 settembre 1943.

Durante la conversazione, gli autori Franca Spina, Enzo Sacchetti e Nadia Massarenti guideranno il pubblico attraverso gli avvenimenti che hanno segnato la comunità di Candelo, raccontando vicende di resistenza, sfide quotidiane e momenti di cambiamento che hanno caratterizzato quegli anni cruciali.