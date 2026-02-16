Villa del Bosco, grande attesa per il pranzo con gli Alpini

C'è grande attesa a Roasio e Villa del Bosco per il tradizionale pranzo in sede a base di polenta e cinghiale. L'evento è in programma alle 12.30 di domenica 22 febbraio, aperto a tutti, nei locali del salone delle feste di Roasio Sant'Eusebio.
lunedì 16 febbraio
sabato 14 febbraio
venerdì 13 febbraio
martedì 10 febbraio
lunedì 09 febbraio
domenica 08 febbraio
sabato 07 febbraio
martedì 03 febbraio
