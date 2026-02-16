 / ALPINI

ALPINI | 16 febbraio 2026, 08:40

Villa del Bosco, grande attesa per il pranzo con gli Alpini

Villa del Bosco, grande attesa per il pranzo con gli Alpini (foto di repertorio)

Villa del Bosco, grande attesa per il pranzo con gli Alpini (foto di repertorio)

C'è grande attesa a Roasio e Villa del Bosco per il tradizionale pranzo in sede a base di polenta e cinghiale. L'evento è in programma alle 12.30 di domenica 22 febbraio, aperto a tutti, nei locali del salone delle feste di Roasio Sant'Eusebio. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore