Festa al Golf Cavaglià con la Carnival Green FOTO

Sport, gioco e divertimento domenica al Golf Cavaglià con la quinta edizione del “Carnival Green by Forteto della Luja” una Louisiana a 4 giocatori in costume (sulla distanza di 18 buche, Medal), che ha visto al via, complice anche la splendida giornata una novantina giocatori. Da segnalare la hole in one di Marco Librasi che ha imbucato un ace al par 3 della buca 6.

La classifica (che prevedeva dei bonus point per chi indossava il costume) ha visto primeggiare nel lordo Marco Antonio De Rossi, Roberto Gallavresi, Luca Biggiogera e Stefano Besana con lo score di 52 colpi. Nel netto vittoria del team “olimpico” Greppi Giovanni, Franzo Piera, Eulogio Vittorio e Ferrara Roberto con 44 (48-4), seguiti al 2° netto da Fabrizio Malinverno, Salvatore Figini, Paolo Massazza e Andrea Monorfano con 46 (50-4) e al 3° netto da Luigi Zausio, Marco Ghinelli, Simone Prandoni e Walter Meroni con 46 (50-4). Ad allietare i giocatori al rientro della gara una degustazione dei vini del Forteto della Luja.

Pautasso nel Winter Tour GolfPassion

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del Winter Tour 2026 by GolfPassion (Stableford singola 18 buche 2 categorie) recupero della seconda prova del Trofeo d’Inverno.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Luigi Pautasso Cavaglià 29, 1° Netto Mario Protto Cavaglià 44, 2° Netto privacy Settimo 41. 2a categoria: 1° Netto Giuseppe Tandurella Cavaglià 45, 2° Netto Diego Platini Cavaglià 40.

Domenica si chiude il Trofeo d’Inverno. Sabato International Pairs

Doppio appuntamento agonistico questo fine settimana Golf Club Cavaglià. Sabato si giocherà la tappa del circuito con finale nazionale e internazionale International Pairs by Up Tour Series (gara a coppie 4plm, 18 buche Stableford. Iscrizioni soci 20€ - esterni gara + green fee 70€). Previsti oltre ai premi consueti anche 3 nearest to the pin. Domenica si conclude il Trofeo d’Inverno con la “La Casa di Bodhi Golf Cup” (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche - iscrizioni soci 20€ - esterni gara + green fee 70€).Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.