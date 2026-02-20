Biella, Ladies Dakar, a Città Studi esposta anche la Lancia Stratos di Munari

Una leggenda su quattro ruote, quella che sabato 21 febbraio farà la sua comparsa in grande stile a Città Studi durante l’evento dedicato ai racconti delle Ladies Dakar. Oltre ai mezzi che hanno percorso la Dakar, vi sarà infatti l’esposizione della Lancia Stratos di Sandro Munari, spesso definito come il “numero uno” dei piloti rally. Per gli amanti degli sport e dei motori sarà un’occasione più unica che rara di ammirare l’automobile che vinse tre edizioni consecutive del Rally Monte Carlo, nel 1975, 1976 e 1977.

L’evento ( ingresso libero ) avrà inizio alle ore 15 in via Pella 2B e vedrà, come da programma, l’incontro con quattro grandi piloti italiani della Parigi-Dakar degli anni ’80 e con le tre pilote che hanno conquistato la 40esima posizione alla Dakar Classic 2026: Serena Rodella, Rachele Somaschini e Monica Buonamano.