Candelo, “Il Sabato del Ricetto”: quattro appuntamenti di Culturalmente

L’Associazione Culturale Biellese E.T.S. “Culturalmente” presenta quattro incontri in programma presso la propria sede all’interno del Ricetto di Candelo (prima rua a destra), nell’ambito del progetto “Il Sabato del Ricetto”.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15 con l’incontro “Il concetto di Olismo: qual è il suo significato?”, a cura di Elena Antoniotti e Michela Silvestri.

Si prosegue sabato 7 marzo 2026 alle ore 15.30 con Massimo Terreo (European Accredited Strategic Advisor, già dirigente di Unicredit e Banca Generali), relatore dell’incontro “Geopolitica e finanza personale”.

Il terzo momento è fissato per sabato 21 marzo 2026 alle ore 16 con il Gruppo di Lettura su temi di Filosofia, coordinato dal professor Antonio Rinaldis, docente e autore dei volumi “Brevi lezioni di filosofia” e “Nuove lezioni di filosofia”, che verranno letti e commentati. L’incontro, gratuito e della durata di circa un’ora e mezza, sarà il primo di una serie mensile e si svolgerà con un minimo di dieci partecipanti.

A chiudere il ciclo sarà sabato 28 marzo 2026 alle ore 15.30 l’incontro “Il nuovo rischio invisibile: la stabilità che non c’è più”, a cura di Massimo Terreo.

L’ingresso agli eventi è gratuito previa prenotazione al 334 5772 743.