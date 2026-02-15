Al Liceo Sella una giornata di orientamento post diploma

Dopo il successo della prima edizione nel 2025, anche quest’anno il Liceo “G. e Q. Sella” propone una giornata di orientamento post diploma grazie all’incontro tra ex studenti e allievi del triennio che si terrà sabato 21 dalle 10 alle 12 nella sede di Via Addis Abeba. Per tutti i liceali sarà un’opportunità preziosa di chiarirsi dubbi o conoscere i possibili indirizzi futuri di studio e lavoro attraverso la viva voce di giovani di qualche anno più vecchi di loro. I rappresentanti del consiglio d’istituto e i membri della commissione orientamento hanno infatti invitato i diplomati degli ultimi anni che presenteranno agli attuali alunni del liceo, ai loro genitori e ai docenti, una trentina di percorsi diversi che spaziano da corsi universitari di varia tipologia in Italia e all’estero alla frequenza di accademie e altri corsi in ITS e altre scuole di alta specializzazione o racconteranno le loro prime esperienze nel mondo del lavoro. Dopo le varie testimonianze che si susseguiranno nel Museo Roccavilla, gli ex studenti resteranno a disposizione per singoli colloqui suddivisi in spazi diversi che verranno allestiti nella grande sala del seminterrato.



