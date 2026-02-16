Tutto pronto a Vaglio Pettinengo per la Fagiolata della Pro Loco. La distribuzione è in programma domenica 22 febbraio, nella sede dell'associazione, a partire dalle 15.30. Sicuramente è l'occasione per gustare uno dei piatti della nostra tradizione assieme ai propri cari.
lunedì 16 febbraio
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
venerdì 13 febbraio
