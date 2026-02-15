Biella, alla parrocchia di San Paolo una serata solidale per Emergenza Freddo

Una cena per condividere un momento insieme, ma soprattutto per sostenere chi sta vivendo una situazione di difficoltà. Sabato 21 febbraio alle ore 19.30, alla Parrocchia di San Paolo in via Trento 23 a Biella, si terrà “Il valore di una cena”, iniziativa benefica promossa a sostegno del progetto Emergenza Freddo.

L’evento nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi per supportare le attività dedicate alle persone più fragili durante il periodo invernale, quando il freddo rende ancora più critiche le condizioni di chi non ha una casa o vive in situazioni di precarietà.

La serata è organizzata con il coinvolgimento di Caritas Biella, Hope Club e Biella Antifascista, realtà del territorio impegnate nel sociale. L’offerta è libera a partire da 25 euro e l’intero ricavato sarà destinato al progetto.

Per partecipare è necessario prenotare entro martedì 17 febbraio, fino ad esaurimento posti. È possibile iscriversi cliccando sul link dedicato oppure inviando un messaggio WhatsApp a Chiara (340 6590617) o chiamando Francesco (345 0510874).

Questo il link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQW5mWpCa8_qrAqbbt6HMOAJHYpfYz76hXOsSUX4sNSFxzOg/viewform?usp=publish-editor