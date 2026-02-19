Biella Corse, sette equipaggi e quattro navigatori al via della Ronde del Canavese

Importante appuntamento per Biella Corse questo fine settimana (sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026). Un "pattuglione" di equipaggi e navigatori della Scuderia parteciperà infatti alla 20ª edizione della Ronde del Canavese, in Piemonte. In pratica, per Biellesi e Valdostani, la gara dei "vicini di casa".

Ronde del Canavese

Il primo dei sette equipaggi Biella Corse partirà con il numero 15 e sarà composto da Manuel Dublanc e Alex Paonna, in gara con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe Rally 2/R5).

Poco dietro, con il numero 22, entreranno in gara Giancarlo Graziosi e Thierry Bionaz, alla guida di un'altra Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe Rally 2/R5).

A seguire, con il numero 43, partirà il debuttante Under 25 Fabio Grosso, che sarà navigato dalla sorella Jenny Grosso sulla Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally 4). "Non solo è la prima gara per Fabio" commenta papà Elvis Grosso, pilota Biella Corse da sempre, "è anche la prima volta che ho i miei due figli in gara insieme e sulla stessa vettura... Che dire, io e mia moglie siamo a dir poco elettrizzati!".

Dopo l'inedita coppia Grosso-Grosso, prenderanno il via Michael Jocallaz e Mattia Rodighiero, in gara con la Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2) numero 47. "E' un debutto anche questo" precisa il Team Manager di Biella Corse, Alby Negri, "Jocallaz è infatti alla sua prima gara per Biella Corse!".

Con il numero 71 sarà poi la volta dell'Over 55 Marcello Thiebat, al via con Andrea Contratto su di una Renault Clio Williams (gruppo RC5N, classe N3).

Infine, pochi numeri dopo ci sarà il ritorno in gara, dopo due anni, di Simone Goldoni, al via con Liliana Armand sulla Suzuki Swift Sport Hybrid (gruppo RC5N, classe Rally 5 Ibride) numero 74. L'elenco sarebbe finito qui ma, all'ultimo, si sono iscritti anche Christian Casadei e Nadir Bionaz, con la loro ormai abituale Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally4).

Per quanto riguarda invece i navigatori (a fianco di piloti di altra scuderia), sono in totale quattro. Luca Pieri correrà con il pilota Filippo Serena sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe Rally 2/R5) numero 11; Marco Bevilacqua sarà al via con il pilota Fabrizio Babando sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 28; Tiziano Pieri correrà con il pilota Under 25 Emanuele Gally sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 42; e infine Gabriele Meloni navigherà un altro Under 25, Samuele Silotto, sulla Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5) numero 56.

La gara si correrà nella giornata di domenica 22 febbraio, con partenza e arrivo all'Urban Center di Rivarolo Canavese. I quattro passaggi sull'unica prova della Ronde verranno effettuati sulla tradizionale Pratiglione (di 10,90 chilometri). In totale gli equipaggi percorreranno 136,81 chilometri, di cui 43,60 in regime di prova speciale.

Ronde Val Merula

Tutti al traguardo i "Biella Corse" al via della dodicesima edizione della Ronde della Val Merula, che si è corsa domenica 15 nell'entroterra di Alassio, con partenza e arrivo ad Andora.

L'equipaggio, composto da Christian Casadei e Nadir Bionaz, in gara con la loro solita Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally4), ha chiuso quarto di classe, settimo di gruppo e al 32° posto assoluto.

Per quanto riguarda invece i navigatori, Jenny Grosso, al via a fianco del pilota Marco Luison su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe Rally2), ha chiuso al 14° posto, di classe, di gruppo e della classifica assoluta.